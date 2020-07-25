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Kontrolden çıkan otomobil orta refüje çarptı, 2 kişi yaralandı

Bilecik’te seyir halinde iken kontrolden çıkarak kaza yapan otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.

Bilecik'te seyir halinde iken kontrolden çıkarak kaza yapan otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.


Alınan bilgilere göre; Bilecik'ten Bozüyük ilçesine seyir halinde olan Ali Osman Dündar (19) yönetimindeki 11 DS 279 plakalı otomobil, TOKİ kavşağına geldiği esnada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak orta refüj çarparak durabildi. Kazada, sürücü ile araç içinde yolcu olarak bulunan Hüseyin Kenar (18) yaralandı. 112 Acil Servis ekipleri, yaralıları olay yerinden yaptığı ilk müdahalenin ardından Bilecik Devlet Hastanesine kaldırdı.


Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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