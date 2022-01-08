Kontrolden çıkan otomobil takla attı, baba oğul yaralandı

Bilecik'te seyir halinde virajı alamayan otomobil takla atarak, su kanalına devrildi. Kazada baba ve oğlu yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Bilecik kent merkezinden İstasyon Mahallesi'ne seyir halinde olan 09 AAJ 660 plaka otomobil sürücü Gürkan V.'nin TOKİ kavşağı yakınlarında virajı alamayarak direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç takla atarak ters şekilde yağmur tahliye kanalına düştü. Kazada sürücü Gürkan V. ve yanından yolcu olarak bulunan 10 yaşındaki oğlu Mete V., yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil servis ekipleri tarafından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumun iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.