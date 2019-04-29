Kontrolden çıkan otomobil tren yoluna düştü

Bilecik'te, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybettiği otomobil yoldan çıkarak tren yoluna ters düştü, sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgilere göre; Bilecik'ten Bozüyük istikametine seyir halindeki 11 AG 501 plakalı otomobilin sürücüsü Deniz Özcan (54), Soğuksu Mahallesinde aracının direksiyon hâkimiyetini kaybetti. Araç ilk olarak karşı şeride geçerek Devlet Demir Yollarına ait tren yolu güvenlik tellerini devirerek, 7 metre yükseklikten tren yoluna ters şekilde düştü. Kazada yaralanan sürücü Deniz Özcan, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Devlet Hastanesine gönderildi.

Ankara-İstanbul arasında sefer yapan ve Bilecik'e yaklaşan trenler bekletilirken, aracın çekici yardımıyla kaza yerinden çekilmesiyle ulaşım normale döndü.

Öte yandan trafik ve asayiş ekipleri kaza yerinde geniş çaplı güvenlik önlemi aldı.