İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Kontrolden çıkan otomobil tren yoluna düştü

Bilecik’te, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybettiği otomobil yoldan çıkarak tren yoluna ters düştü, sürücüsü yaralandı.

Bilecik'te, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybettiği otomobil yoldan çıkarak tren yoluna ters düştü, sürücüsü yaralandı.


Alınan bilgilere göre; Bilecik'ten Bozüyük istikametine seyir halindeki 11 AG 501 plakalı otomobilin sürücüsü Deniz Özcan (54), Soğuksu Mahallesinde aracının direksiyon hâkimiyetini kaybetti. Araç ilk olarak karşı şeride geçerek Devlet Demir Yollarına ait tren yolu güvenlik tellerini devirerek, 7 metre yükseklikten tren yoluna ters şekilde düştü. Kazada yaralanan sürücü Deniz Özcan, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Devlet Hastanesine gönderildi.


Ankara-İstanbul arasında sefer yapan ve Bilecik'e yaklaşan trenler bekletilirken, aracın çekici yardımıyla kaza yerinden çekilmesiyle ulaşım normale döndü.


Öte yandan trafik ve asayiş ekipleri kaza yerinde geniş çaplı güvenlik önlemi aldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.