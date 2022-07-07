Kontrolden çıkan tır devrildi, sürücüsü yaralandı

Bilecik'te seyir halinde kontrolden çıkan ve yan yatan tırın sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgilere göre; dün gece, Bilecik'ten Eskişehir istikametine seyir halindeki 07 AKD 669 plakalı tırın sürücü Hüseyin B. (33), Kurtköy kavşağına geldiğinde aracın direksiyon hâkimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan tır bariyerlere çarparak devrildi. Kazada yaralanan araç sürücüsü olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumun iyi olduğu öğrenilirken, jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.