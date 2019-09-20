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Köprü korkulukları olası bir faciayı önledi

Bilecik’te iki mahalleyi birbirine bağlayan köprüde yaşanan trafik kazasında, köprü korkulukları olası bir faciayı önledi.

Bilecik'te iki mahalleyi birbirine bağlayan köprüde yaşanan trafik kazasında, köprü korkulukları olası bir faciayı önledi.


Alınan bilgilere göre, Ensar Emir yönetimindeki 34 CCP 060 plakalı otomobil Küçük Sanayi istikametinden eski otogar yönüne seyir halindeyken Hamsu Köprüsüne geldiği esnada direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç yol ile yaya geçidi arasındaki korkuluklara vurarak durabildi. Kazada yaya geçinden geçen birinin olmaması olası bir faciayı önlerken korkuluklar da eğildi.


Kaza sonrasında otomobilde maddi hasar meydana geldi.

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