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Koreli aileye Yaşayan Şehir Müzesi İngilizce anlatıldı

Bilecik Belediyesi Yaşayan Şehir Müzesi’ni ziyaret eden Koreli aileye, müze görevlileri tarafından İngilizce bilgiler verildi.

Bilecik Belediyesi Yaşayan Şehir Müzesi'ni ziyaret eden Koreli aileye, müze görevlileri tarafından İngilizce bilgiler verildi.


Bilecik'in yakın ve geçmiş tarihi hakkında bilgi veren ve her gün yüzlerce konuğu ağırlayan Yaşayan Şehir Müzesi, bu kez Koreli aileyi ağırladı. Koreli aile, merak ettikleri sorular hakkında bilgi aldı ve hatıra fotoğrafları çektirdi. Bilecik Belediyesi Turizm Koordinatörü Arkeolog Mesut Ünver, aileye İngilizce rehberlik ederek, müze hakkında bilgiler verdi. Cumhuriyet Odası'nı ziyaret eden aile üyeleri, Yaşayan Şehir Müzesi'ne olan beğenileri ifade ettiler. Koreli aile misafirperverlikten duydukları memnuniyeti belirterek, müze görevlilerine teşekkür etti.

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