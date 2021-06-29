Korona sayesinde balkonlar bahçeye dönüştü

Balkonlarını hobi bahçesine dönüştürmek isteyen vatandaşlar, seralara gelerek kendi zevklerine göre rengarenk çiçekleri ve fideleri alarak kısıtlı alanlarını daha iyi değerlendirmeye çalışıyor. Korona virüs salgını nedeniyle vatandaşlar gerek sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle gerekse kendilerini salgın tehlikesinden korumak amacıyla evlere kapandı. Evlerinde geçirdikleri vakitleri daha kaliteli ve keyifli hale getirmek isteyen çoğu vatandaş hobi olarak balkonlarında süs bitkisi yetiştirmeye başladı. Balkonlarına veya evlerinin bahçeleri için uygun bitkileri özenle seçen vatandaşlar evlerinde bitki yetiştiriciliğine başladı.

Vatandaşlar artık uygun fiyata çiçek bulabilir

Her hafta pazartesi günü kurulan kapalı pazar girişinde tezgah açan çiçek ve fide satıcıları, saksı çiçekleri 4 ile 15 TL arasında satıldığı söyleyerek, vatandaş tarafından en çok talebi begonya çiçeğini olduğunu dile getirdiler. Bu yıl horoz ibiği, karanfil, Japon gülü, sardunya, Afrika menekşesi, begonya gibi çiçeklere de yoğun ilgi olduğunu anlatan satıcılar, korona virüsünü kendilerine yaradığı dile getirdiler.