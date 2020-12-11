Korona virüs tedavisi süren Başkan Şahin'den aşı uyarısı

Korona virüs (Covit-19) tedavisi gördüğü Bilecik Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinden taburcu olan Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, "Sabaha kadar öksüren, daralan, nefes almadığı için zorlanan bende dahil insanları görünce dehşete düştüm. Valla yaşadıklarımı düşününce iki elimi de uzatır istediğin kolumdan aşıyı vurun derdim" dedi.

Geçtiğimiz günlerde Korona virüs (Covit-19) testi eşiyle birlikte pozitif çıkan ve evde durumu ağırlaşarak Bilecik Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, taburcu oldu. Bundan sonraki süreci evinde geçirecek olan Başkan Şahin, "Covit-19 illetine yakalandığım 25 Kasım günü sonrası ilk 5 gün tedavim evde gerçekleşiyordu. Sonrası hastalığın akciğer ve solunum yollarına ulaşma nedeniyle Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 11 gün yoğun tedavi gördüm ve Allah'a şükür şu an kritik süreci geçtim evime döndüm. Tedavim doktor kontrolünde bir müddet daha evimde sürecek. Çok kolay atlatırız diye düşünürken gerçekten kimsenin tahmin edemeyeceği risk ve sıkıntılarla şükür bugünkü konuma geldim. Sabaha kadar öksüren, daralan, nefes almadığı için zorlanan bende dahil insanları görünce dehşete düştüm. Allah doktorlara, sağlık çalışanlarımıza güç kuvvet versin. Onlar birer kahraman, onlar savaşçı, onlar melek" dedi.

"Valla yaşadıklarımı düşününce iki elimi de uzatır istediğin kolumdan aşıyı vurun derdim"

Başkan Şahin açıklamasının devamında, "Gelelim maske, mesafe, temizlik ve mümkünse en az kişiyle görüşecek önlemleri almak zorundayız. Covit-19'dan ölüm normal ölüm değil. Nefessiz kalıp boğularak ölmek gibi. Allah korusun. Peki o zaman çok mu zor kurallara uymak derseniz ki sen nasıl kaptın. Valla maskeden ziyade çok yakınımıza kadar gelip çok da önlem alamadığımız anda oldu diye düşünüyorum. Birde tartışılan aşı konusundaki fikrimi söyleyeyim. Valla yaşadıklarımı düşününce iki elimi de uzatır istediğin kolumdan vur derdim. Televizyonlarda tartışanlara şaşıyorum. Erkeklik yapıyorlar ekranda ama inanın bir hasta olsalar bırakın ellerini başka yerlerini bile acarlar isterseniz buradan vurun diye" dedi."

"Sağlıkçıların çalışmasını gördükçe içim acıdı"

Başkan Şahin, son olarak sağlıklara değinerek, "Sağlıkçıların çalışmasını gördükçe içim acıdı. Yani böyle bir çalışma yok. Bir hastadan bir hastaya gece gündüz koşturuyorlar. Onların hakkı ödenmez. Niye yazdım böyle duygusallıktan değil kesinlikle. Ama üzüntüm birilerinin dikkatsizliğini kurallara harfiyen uyan insanlar ödüyor. Şunun şurası bir ay hep birlikte kurallara uysak,yakın durmasak, yapıştırsak yüzümüze maskeyi çözeceğiz işi. Hiç suçu olmadığı halde torunundan, oğlundan, gelininden virüsü kapmış ve çırpına çırpına hayatını kaybeden ertesi günde üç kişiyle sessizce gömülen yaşlılarımızın ne sucu var. Hakka giriyoruz, hakka. Bu süreçte destek olan başta tüm Osmaneli halkına Başta olma üzere sağlık çalışanlarına teşekkür ederim" dedi.