Korona virüs tedbirleri kapsamında denetimler devam ediyor

Bilecik'in Korona virüs (Covit-19) tedbirleri kapsamında denetimler devam ediyor.

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde Kaymakamlık ve Belediye Başkanlığı tarafından oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri Korona virüs (Covid-19) tedbirleri çerçevesinde ilçede bulunan işyerlerinin denetlemeleri devam ediyor. Vatandaşların yoğun kullandığı bay, bayan kuaförler, kahvehaneler, internet kafeler, taksiciler ve gıda işletmelerin aldığı hijyen tedbirleri, açıkta bulunan ve istiflenen ürünler kontrol edilirken, maske ve eldiven kullanımı, sosyal mesafe kurallarına uyulup uyulmadığı konuların ile alınacak tedbirler işyeri sahiplerine anlatıldı.