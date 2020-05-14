İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Korona virüsü 39 günde yendi

Bilecik’te korona virüs (Covid-19) salgınına yakalanan ve 20 günü solunum cihazına bağlı olmak üzere 39 gün tedavi gören hasta iyileşerek alkışlarla evine uğurlandı.

Bilecik'te korona virüs (Covid-19) salgınına yakalanan ve 20 günü solunum cihazına bağlı olmak üzere 39 gün tedavi gören hasta iyileşerek alkışlarla evine uğurlandı.


Bilecik Devlet Hastanesinde korona virüs (Covid-19) tanısıyla yatmakta olan 64 yaşındaki hasta, 20 günü solunum cihazına bağlı olmak üzere 39 günlük tedavisinin ardından sağlığına kavuştu. Hasta hastane çalışanlarının alkışları arasında hastaneden uğurlanırken, "Önce Allah sonra size hepinize teşekkür ediyorum verdiğiniz emeğe karşı teşekkür ediyorum, burada çalışan doktor ve diğer herkese ayrı ayrı teşekkür ederim" dedi.


Ardından hasta, sağlık çalışanlarının alkışları eşliğinde taburcu edilip evine uğurlandı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.