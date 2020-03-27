Korona virüsü online panelde canlı yayın ile anlatıldı

Dr. Hüseyin Altay'ın sunumuyla Korona virüs bilgilendirme online paneli ile salgın hakkında birçok bilgi paylaşıldı. Bilecik Belediyesi tarafından canlı yayın ile gerçekleştirilen online panelde salgının tanımı, insan sağlığına etkileri, salgına karşı alınabilecek tedbirler, tedavi ve bulguları hakkında detaylı bilgiler verildi.