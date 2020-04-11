Korona virüsü Osmaneli pazarını yüzde 90 küçülttü

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde her hafta cuma günü kurulan Cuma Pazarından Korona virüs Covid-19 önlemleri kapsamında dışarı illerden pazarcılar alınmazken, pazar yüzde 90 oranında küçüldü.

Osmaneli'nde kurulan Cuma Pazarı'na bu hafta Korona virüs Covid-19 önlemleri kapsamında çevre illerden gelen pazarcılar alınmazken, bu durumun 2 hafta sonra normale döneceği bildirildi. Konu hakkında açıklama yapan Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, "Pazarımızda Korona virüs önlemleri nedeniyle erekli tedbirleri aldık. Pazarımızı sadece ilçemiz esnafları ve balıkçılardan oluşan küçük bir şekle getirdik. Kısaca pazarımız bugün mevcut kapasitesinin yüzde 10 kadar bir konumda halkımızın ihtiyaçlarına cevap veriyor.İnşallah iki üç hafta sonra bölgemizin en büyük pazarlarından biri olarak eski günlere döneceğiz" dedi.