Korona virüsünden hayatını kaybeden eczacılar anıldı

Bilecik Eczacı Odası İl Temsilcisi Ender Olcay, korona virüs (Covit-19) salgını nedeniyle görevi başında hastalara hizmet ederken yaşamını yitiren eczacıları, bir dakikalık bir saygı duruşunda bulunarak andıklarını belirterek, "Sürecin başından bu yana ülkemizin her noktasında kendisinin ve sevdiklerinin önüne halk sağlığını koyarak canla başla çalışan eczacılarımıza ve eczane çalışanlarımıza bir kez daha teşekkür ediyoruz" dedi.

Bilecik Eczacı Odası İl Temsilcisi Ender Olcay, Türkiye'de bilimsel eczacılığın temellerinin atılmasının üzerinden tam 181 yıl geçtiği söyledi. Her yıl Mayıs ayının ikinci haftasında belirli temalar çerçevesinde Bilimsel Eczacılık Haftası'nı kutladıklarını belirten Olcay, sözlerine şöyle devam etti:

"Bu sene, içinden geçtiğimiz pandemi sürecini de göz önüne alarak salgın hastalıklarda eczacının rolüne odaklandık ve temamızı 'Hastalıkta sağlıkta eczacının yanınızda' olarak belirledik. Tüm dünya ile birlikte çok zor günlerden geçiyoruz. Bir virüs tüm dünyayı etkisi altına aldı ve hayatımızı derinden sarstı. Her şeyden önce pandemi ile mücadelede hayatını kaybeden tüm sağlık çalışanlarını rahmetle anıyoruz. Genci, yaşlısı, görevi başında hastalara hizmet ederken yaşamını yitiren tüm dünya eczacılarını ve eczane çalışanlarını bir dakikalık bir saygı duruşunda bulunarak andık. Sürecin başından bu yana ülkemizin her noktasında kendisinin ve sevdiklerinin önüne halk sağlığını koyarak canla başla çalışan eczacılarımıza ve eczane çalışanlarımıza bir kez daha teşekkür ediyoruz. Mesleğimizin gücünü, önemini bir kez daha gösterdik. Bu süreç hepimiz için değiştiren ve dönüştüren bir nitelik taşıyor. Bunu hep beraber deneyimliyoruz. Düzen bir kez bozulduğunda hayatı idame ettirenler çok net biçimde ortaya çıkıyor. Bizler, tüm sağlık çalışanları olarak yaşamın devamı için verdiğimiz somut katkımızla gurur duyuyoruz."

"Covit-19 mücadelesinin yanı sıra kronik hastalarımızın raporlu reçetelerini sorunsuz bir biçimde ulaştırmaya devam ettik"

Olcay açıklamasının devamında, salgın sürecinin birinci basamağında eczacıların da çok büyük sorumluluklar üstlendiğini belirterek, "Halka en yakın sağlık danışmanı tanımının ne denli doğru olduğunu bir kez daha deneyimledik. Covit-19 mücadelesinin yanı sıra kronik hastalarımızın raporlu reçetelerini sorunsuz bir biçimde ulaştırmaya devam ettik. Hekimlere ulaşamayan hastalarımızın basit rahatsızlıklarında tavsiyelerde bulunduk. Kronik hastalarımızı takip etmeye devam ettik. Sağlık sisteminin yükünü büyük ölçüde azaltmak için elimizden gelen gayreti gösterdik. Son olarak, iş yükümüzü üçe hatta dörde katlayacak şekilde, 80 milyon adedin üzerinde ücretsiz maskeyi vatandaşlarımıza dağıttık. Sağlık sistemleri tüm güçleriyle virüse karşı mücadele verirken, birçok bilim insanı da aşının geliştirilmesi için gecelerini gündüzlerine katıyor. Virüsün değiştiren ve dönüştüren gücüne değinmiştik. Diliyoruz ki bu süreç aşı karşıtlığının da sonu olur. Covit-19'dan çok daha ölümcül, çok daha tehlikeli olan pek çok hastalık bugün bize önemsiz gibi görünüyorsa sebebi aşılarının bulunmasıdır" dedi.