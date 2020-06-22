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Korona virüsüyle mücadele kapsamında yeni alınan tedbirler işletmecilere tebliğ edildi

Bilecik’te Korona virüsüyle (Covid-19) mücadele kapsamında yeni alınan tedbirler işletmecilere tebliğ edildi.

Bilecik'te Korona virüsüyle (Covid-19) mücadele kapsamında yeni alınan tedbirler işletmecilere tebliğ edildi.


Bilecik'in Pazaryeri İlçe Kaymakamlığı, Korona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında İlçe Hıfzısıhha Kurulunun almış olduğu kararları yetkililer köy kahvelerine ve muhtarlara tebliğ etti. Pazaryeri İlçesinde bulunan 24 köyü dolaşan ilçe jandarma ve sağlık ekipleri 81 ilde uygulamaya alınacak maskesiz sokağa çıkma kararını tebliğine başladı. Bunun yanında sağlık ekipleri umumi açık bulunan işyerlerinde hijyen denetimi yaparak, işyerlerini alınan tedbir kurallarına uymaları konusunda uyardı.

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