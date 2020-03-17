İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Koronavirüsü karşı gıda işletmelerine önemli sorumluluk düşüyor

Bilecik Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş, koronavirüs ile ilgili gıda işletmelerine de önemli sorumluluk düştüğünü belirterek, "İşletme çalışanlarının kişisel temizlikleri konusunda hassas davranmalı" dedi.

Bilecik Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş, koronavirüs ile ilgili gıda işletmelerine de önemli sorumluluk düştüğünü belirterek, "İşletme çalışanlarının kişisel temizlikleri konusunda hassas davranmalı" dedi.


Yoldaş, yaptığı yazılı açıklamada, "Çin Halk Cumhuriyetinde ortaya çıkan ve çok sayıda ülkeye yayılan COVİD-19 (Korana virüsü) salgını nedeniyle ülkemizde alınan tedbirlerle hastalığın ülkemize gelişi önemli ölçüde engellenebilmiştir. Bu durumun devamlılığın sağlanabilmesi amacıyla gıda işletmelerine de önemli sorumluluk düşmektedir. 5996 sayılı kanun, Gıda Hijyeni Yönetmeliği ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde hareket etmeye azami özen göstermeleri, işletme çalışanlarının kişisel temizlikleri konusunda hassas davranmaları ve eldiven, bone gibi koruyucu tedbirleri ihmal etmemeleri ve işletmelerin fiziksel koşullarının hijyen kurallarına uygunluğunun devamlılığının sağlanması önem arz etmektedir" ifadelerine yer verdi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.