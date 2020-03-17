Koronavirüsü karşı gıda işletmelerine önemli sorumluluk düşüyor

Bilecik Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş, koronavirüs ile ilgili gıda işletmelerine de önemli sorumluluk düştüğünü belirterek, "İşletme çalışanlarının kişisel temizlikleri konusunda hassas davranmalı" dedi.

Yoldaş, yaptığı yazılı açıklamada, "Çin Halk Cumhuriyetinde ortaya çıkan ve çok sayıda ülkeye yayılan COVİD-19 (Korana virüsü) salgını nedeniyle ülkemizde alınan tedbirlerle hastalığın ülkemize gelişi önemli ölçüde engellenebilmiştir. Bu durumun devamlılığın sağlanabilmesi amacıyla gıda işletmelerine de önemli sorumluluk düşmektedir. 5996 sayılı kanun, Gıda Hijyeni Yönetmeliği ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde hareket etmeye azami özen göstermeleri, işletme çalışanlarının kişisel temizlikleri konusunda hassas davranmaları ve eldiven, bone gibi koruyucu tedbirleri ihmal etmemeleri ve işletmelerin fiziksel koşullarının hijyen kurallarına uygunluğunun devamlılığının sağlanması önem arz etmektedir" ifadelerine yer verdi.