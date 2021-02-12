Korsanlar tarafından kaçırılan Bilecikli denizci kurtarıldı

Nijerya açıklarında kaçırılan M/V Mozart adlı konteynır gemisinde korsanlar tarafından rehin alınan 15 Türk denizcisi kurtarılırken, aralarında bulunan Bilecikli Gökhan Burhan'ın sağlık durumunun gayet iyi olduğu öğrenildi.

Batı Afrika ülkesi Gine açıklarında M/V Mozart isimli bir Türk gemisi, Nijerya uyruklu silahlı korsanlar tarafından rehin alınan 15 mürettebattan biri Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde oturan 37 yaşındaki evli ve 2 çocuk babası Gökhan Burhan idi. Günlerce Pazaryeri'nde yaşayan eşi çocukları ve ailesi gelecek mutlu bir haber bekliyordu. Bu mutlu haber bugün gelirken, Almanya Hamburg merkezli yürütülen operasyonlar sonucunda 15 Türk denizci sağ salim teslim alındı.

Öte yandan AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım ve Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, Gökhan Burhan'ın ailesini ayarak geçmiş olsun dileklerini ileterek sevinçlerine ortak oldu.