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Korsanların elinden kurtarılan Bilecikli denizci Gökhan Burhan'ın ailesi sevinçli

Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, Nijerya açıklarında kaçırılan M/V Mozart adlı konteynır gemisinde korsanlar tarafından rehin alınan ve dün kurtarıldığı açıklanan 15 Türk denizcisi arasında bulunan Bilecikli Gökhan Buran’ın ailesini ziyaret etti.

Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, Nijerya açıklarında kaçırılan M/V Mozart adlı konteynır gemisinde korsanlar tarafından rehin alınan ve dün kurtarıldığı açıklanan 15 Türk denizcisi arasında bulunan Bilecikli Gökhan Buran'ın ailesini ziyaret etti.


Başkan Tekin, Yüzbaşı Mahallesi Bayram Akkoç Caddesi oturan Gökhan Buran'ın eşi Nadire Burhan ve çocuklarının sevincine ortak oldu. Tekin, "Nijerya kıyılarında kaçırılan gemideki Gökhan Buran kardeşimizden haber bekliyorduk. Bugün güzel haberi aldık ailesinden. Gökhan Buran kardeşimizin eşi ve çocuklarının, anne babasının yüzleri güldü çok şükür . Pazaryeri'nde de görmek nasip olur umarım. Sevincimiz büyük, sağ salim gelmelerini bekliyoruz” dedi.

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