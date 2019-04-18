Kösedere Göleti 2019 yılı yatırım programına alındı

Abbaslık Köyü'nün alt bölümü ile Talaş havuzu olarak bilenen ve bölgeden geçen Kösere Deresi'ne gölet yapma çalışmaları 2019 yılı yatırım programına alındı. Konu ile ilgili açıklamada bulunan Bilecik Ticaret ve Sanayi Odası Turizm Komite Başkanı Yüksel Gökçedağ, Kösedere Göleti projesinin Bilecik'in içme ve sulama suyu ihtiyacının giderilmesi noktasında katkılar sağlayacak bir proje olduğunu söyledi. Gökçedağ, "Devletin ilgili mercilerin tarafından tüm tetkikleri yapılan ve incelemeleri tamamlanan Kösedere Göleti toplam 45 milyon metreküp su toplama havzasına sahip bir gölet olacak. Kösedere Göleti projesi ilimizin içme ve sulama suyu ihtiyacının giderilmesi noktasında büyük katkılar sağlayacak bir projedir. Ayrıca bu projenin hayata geçmesi ile birlikte ilimizin turizm potansiyelinin gelişmesine katkı verecek bir doğal güzelliği de kavuşmuş olacaktır. Tüm bu hususları dikkate aldığımızda ilimizin ekonomik ve sosyal anlamda gelişmesine olumlu katkılar verecek bu projenin ortaya çıkışından 2019 yılı yatırım programına alınmasına kadar emeği geçen herkese teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak olan Kösedere Göleti'nin Pelitözü Göleti'nin 3 katı büyüklüğünde olacağı belirtildi.