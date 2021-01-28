Kosova Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Novobrdalija'dan Bilecik ziyareti

Kosova Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Suzan Novobrdalija, Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin'i makamında ziyaret etti.

Başkan Şahin, ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek Kosova Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Suzan Novobrdalija'a teşekkür etti. Bilecik ve Bilecik Belediyesi çalışmaları hakkında Novobrdalija'ya bilgi veren Başkan Şahin, "Suzan Novobrdalija'yı belediyemizde ağırlamaktan mutluluk duyduk. Kosova ile Bilecik arasındaki bağları güçlendirmek adına gerçekleştirilecek çalışmaları hep birlikte yapacağımızı belirtiyor, kendilerine ziyaretleri dolayısıyla teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

Ziyaret, Başkan Şahin'in konuğuna çeşitli hediyeler vererek hatıra fotoğrafı çektirmesiyle sona erdi.