İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kosova Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Novobrdalija'dan Bilecik ziyareti

Kosova Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Suzan Novobrdalija, Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin’i makamında ziyaret etti.

Kosova Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Suzan Novobrdalija, Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin'i makamında ziyaret etti.


Başkan Şahin, ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek Kosova Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Suzan Novobrdalija'a teşekkür etti. Bilecik ve Bilecik Belediyesi çalışmaları hakkında Novobrdalija'ya bilgi veren Başkan Şahin, "Suzan Novobrdalija'yı belediyemizde ağırlamaktan mutluluk duyduk. Kosova ile Bilecik arasındaki bağları güçlendirmek adına gerçekleştirilecek çalışmaları hep birlikte yapacağımızı belirtiyor, kendilerine ziyaretleri dolayısıyla teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.


Ziyaret, Başkan Şahin'in konuğuna çeşitli hediyeler vererek hatıra fotoğrafı çektirmesiyle sona erdi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.