“Kostüm Odası” seyircisiyle buluşmaya devam ediyor

Bozüyük İçköy İlkokulu ve TOKİ İlkokulu öğrencileri Bozüyük Belediye Tiyatrosu'nun “Kostüm Odası” adlı müzikli çocuk oyununu ilgiyle izledi.

“Bozüyük'te Tiyatro İzlemeyen Çocuk Kalmasın” sloganıyla perdelerini açan Bozüyük Belediye Tiyatrosu, minik tiyatro severlerle “Kostüm Odası” adlı çocuk oyunu ile buluşmaya devam ediyor. Bozüyük Belediyesi Metristepe Kültür Merkezi'nde sahnelenen ödüllü çocuk oyunu “Kostüm Odası” İçköy İlkokulu ve TOKİ İlkokulu öğrencileri için sahne alırken oyun minik tiyatro severler tarafından beğeniyle izlendi. Çocuklar tarafından çok sevilen oyunun her gösterimine farklı bir okulun öğrencileri konuk oluyor.