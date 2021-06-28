Bilecik'in Bozüyük ilçesinde belediye ekiplerince kötü koku ve sinek popülasyonunun önüne geçmek için kanal temizliği yapıldı.

Bozüyük Belediyesine bağlı Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekipleri ilçenin ortasından geçen açık su kanalı içerisindeki temizlik çalışmalarına başladı. Belediye ekipleri bölgede oluşan kötü koku ve sinek popülasyonunun önüne geçmek için kanal içerisinde biriken tortuları iş makineleri yardımıyla temizlerken, çıkan tortular kamyonlarla döküm sahasına taşınıyor. Özellikle yaz aylarında çevredeki vatandaşların kanaldan olumsuz yönde etkilenmemeleri amacıyla yapılan çalışmaların düzenli aralıklar ile devam edeceği belirtildi.