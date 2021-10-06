Köy köy gezerek aşılama yapılıyor

Bilecik'in Osmaneli İlçesinde Sağlık Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan mobil ve jandarma ekipleri köy köy gezerek vatandaşları Korona virüse karşı aşılıyorlar.

Toplum Sağlığı Merkezi Aşı sorumlusu Dr. İrem Nur Atak, aşı personeli, Jandarma Komutanı Üsteğmen Öcal Ersoy ve personeli ilçeye bağlı Medetli Köyü'ne giderek köyde vatandaşları bilgilendirip aşı olmayan vatandaşları ikna ederek aşılarını yaptılar. Toplum Sağlığı Merkezi Aşı sorumlusu Dr. İrem Nur Atak, ilçede aşılanmanın yüzde 70-80 oranına ulaştığını anlatarak, "Çalışmalarını özverili şekilde sürdüren ekiplere, vatandaşları aşı olmaya ikna etmek için Jandarma ekipleri de destek veriyor. Toplum sağlık merkezlerine ya da hastaneye gitmeden bulundukları yerde de aşı olma imkânına kavuşanlar uygulama sayesinde işlerinden geri kalmıyor. Hedefimiz yer, koşul fark etmeksizin yüzde 100 aşılama yapmaktır. Köy muhtarını önceden arayıp gidiyoruz, toplu bir şekilde halkımızın aşılarını yapıyoruz. Toplum sağlık merkezlerine ya da hastane gitmeden aşı oldukları için vatandaşımız çok mutlu, bunu her zaman söylüyorlar. Çok uzak köylerimiz var. Aşılarını bulundukları yerden yaptırdıkları için vatandaşlarımız çok mutlu. Ayıca köylerdeki aşı çalışmalarında bizlere he zaman destek veren İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Öcal Ersoy ve personeline çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Medetli Köy Muhtarı Gürhan Karaca ise, özellikle yaşlıların uygulamadan memnun olduğunu söyledi. Uzak yerlerde ikamet edenlerin ilçeye gelip gitmekte sıkıntı çektiğini anlatarak Muhtar Karaca, "Tarlada, bağda, bahçede ayağına kadar aşı geldiği için vatandaşımız çok memnun. Emeği geçenlere çok teşekkür ederiz" ifadesini kullandı.