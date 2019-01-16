Köy okulunu onarıp yaptıkları atölyede meslek öğrettiler

Bilecik Küplü Yardımlaşma ve Kalkındırma Derneği, Bilecik'te kullanılmayan köy okulunu restore ederek kurdukları atölyelerde sayısız kursiyerleri meslek sahibi yaptı.

Eğitimlerini tamamlayan kursiyerler için bir restoranda düzenlenen sertifika dağıtım programına; Dernek Başkanı Ali Arısoy, Kültür İl Müdürü Mehmet Kocabıçak, Bilecik Belediyesi Özel Kalem Müdürü Serkan Bircan, Muhtar Mustafa Uysal, Proje Koordinatörü Habibe Yaman, kursiyerler, dernek üyeleri ve köylüler katıldı.

"Köy okulumuz onarılarak 4 atölye oluşturuldu"

Yapılan proje hakkında bilgi veren Dernek Başkanı Ali Arısoy, 2017 yılı İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi Başkanlığı Proje Yardımları birimine gönderdikleri “Küpüne Sığmayan Melekler” projesi kabul edilerek hibe desteği aldıklarını anlattı. Bugün de kursiyerlerin proje kapsamında gördükleri mesleklerin sertifikalarını aldıklarını anlatan Arısoy, "Köydeki köy okulumuzu restore ederek 4 atölye kurduk. 2018 yılı içinde derneğin açmış olduğu ahşap boyama, doğal sabun yapımı, çiftçilik eğitimi, yöresel ürünler yapımı ve mefruşat eğitimi bitiren kursiyerler bugün sertifikalarını vereceğiz. Projemizde köy kadınlarına yönelik olarak hazırlamış olduğu, ahşap boyama kursu, doğal sabun yapım kursu, çiftçilik eğitimi, yöresel ürünler yapımı eğitimi, mefruşat eğitimi faaliyetleri gerçekleştirilmiş olup, boyama eğitimleri 2 hafta 200 öğrenci katılmıştır. Bilecik Belediyesi Kültür Sitesinde ahşap boyama ve doğal sabun yapım atölyeleri etkinliği 4 gün 500 kişi katılmıştır. Eğitim ve gelişim faaliyetlerimiz devam etmektedir. Proje sonunda da birçok faaliyetle eğitimlerimize devam edeceğiz. Bu kapsamda projemize her türlü desteği veren kurumlar; Bilecik Valiliği Köylere Hizmet Götürme Birliği, Sivil Toplumla İlişkiler İl Müdürlüğü, Bilecik Belediyesi, Bilecik İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Bilecik Tarım ve Orman Müdürlüğü, Bilecik Belediyesi'ne teşekkürü bir borç bilirim" dedi.

Program sonunda kursiyerlere sertifikaları dağıtıldı.