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Köy yolları kapatıldı

Bilecik’te Korona virüs Covid-19 tedbirleri kapsamında Osmaneli ilçesinde bağlı Borcak köyü ile Sakarya’nın Geyve ilçesine bağlı Sekiharman köylerini birbirine bağlayan karayolu trafiğe kapatıldı.

Bilecik'te Korona virüs Covid-19 tedbirleri kapsamında Osmaneli ilçesinde bağlı Borcak köyü ile Sakarya'nın Geyve ilçesine bağlı Sekiharman köylerini birbirine bağlayan karayolu trafiğe kapatıldı.


Alınan bilgilere göre, Sakarya il genelinde Korona virüs Covid-19 vak'aları artınca Osmaneli Borcak köyü muhtarlığı tedbir amacıyla köyü Sekiharman köylerini birbirine bağlayan karayolu trafiğe kapatıldı. Geçtiğimiz günlerde Geyve'nin batı kapısı Bayat-Ceceler yolu jandarma tarafından ulaşıma kapatılmıştı.

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