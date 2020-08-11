Köy yollarında çalışmalar devam ediyor

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde yatırım programına alınan köy yolları genişletme ve asfaltlama çalışmaları devam ediyor.

Bilecik İl Özel İdaresi Köylerin Altyapısının Desteklenmesi Projesi (KÖYDES) kapsamında yatırım programı alınan Pazaryeri köy yollarının yapımına devam ediliyor. İlçesine bağlı Burçalık Köyü'nde çalışmalarını hızlandıran ekipler Pazaryeri-Bursa yolunun köy yol ayrımı kısmı olan 3 kilometrelik yolun genişletme ve yenileme çalışmalarına başladı.