Köy yollarında yol çizgi çalışmasına başlandı

Bilecik İl Özel İdaresi'nin 2022 yılı yatırım programında gerçekleştirilen beton ve asfalt yolların çizgi çalışmalarına başlatıldı.

Şehirlerarası standartlara kavuşması için yapılan yollarda çizgi çalışmalarının başlamasıyla beraber köy yolları daha kullanışlı hale getiriliyor. Yol çizgilerinin araç trafiği açısından tıpkı trafik işaretleri gibi yol güvenliğinin önde gelen unsurlardan biri olduğunu söyleyen Bilecik İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Seda Bayrakçı, “Çizgisi olmayan bir yolda gece karanlığında ve hatta gündüz vakitlerinde araç kullanmak sürücüleri zorlamaktadır. İdaremizce 2022 yılı yatırım programında asfalt çalışmalarıyla sürüş konforunu sağladığımız köy yollarımızın başladığımız yol çizgisi çalışmaları ile güvenliğini ve standartlarını arttırıyoruz” dedi.