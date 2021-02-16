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Köy yollarını açmak için seferber oldular

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan köy yollarını açmak için İl Özel İdaresi ekipleri seferber oldu.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan köy yollarını açmak için İl Özel İdaresi ekipleri seferber oldu.


Pazar günü akşam saatlerinde başlayan ve uzun süre kesintisiz devam eden kar yağışı sonrasında çok sayıda köy yolu ulaşıma kapandı. Kar yağışının dinmesiyle birlikte İl Özel İdaresine bağlı Yol Şube Müdürlüğü ekipleri kapanan köy yollarının açılmasıyla ilgili olarak çalışmalara başladı. Kısa süre içerisinde ilçeye bağlı 44 köy yolunun tamamının açıldığı ve ulaşımın sağlıklı bir şekilde sağlandığı kaydedildi. Köy sakinleri yollarının ulaşıma açılması nedeniyle emek sarf eden İl Özel İdaresi ekipleri ve emeği geçen meclis üyelerine teşekkür ettiler.


Yüksek kesimlerdeki birçok köyde kar kalınlığının 1 metreyi geçtiği ve çiftçinin hasretle beklediği kar yağışının köylerde sevinçle karşılandığı belirtildi.

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