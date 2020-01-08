İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Köy yolu kapandı, hastanın imdadına İl Özel İdaresi yetişti

Bilecik’te evde rahatsızlanan bir hastaya yoğun kar yağışı nedeniyle 112 Acil Servis ekipleri ulaşamazken, ekiplerinin imdadına İl Özel İdare yetişti.

Bilecik'te evde rahatsızlanan bir hastaya yoğun kar yağışı nedeniyle 112 Acil Servis ekipleri ulaşamazken, ekiplerinin imdadına İl Özel İdare yetişti.


Bilecik'in Söğüt ilçesine bağlı ve ilçeye 9 kilometre uzaklıktaki Dömez Köyün'de aniden rahatsızlanan Bayram Ateş'in (35) ailesi durumu hemen 112 Acil Servis ekiplerini arayarak haber verdi. Hemen olay yerine hareket eden sağlık ekipleri yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan köy yolu yüzünden hastaya ulaşamadı. Ekipler durumu hemen İl Özel İdare'ye haber verdi. Köy yoluna gelen kar küreme dozeri önde 112 Acil Servis aracı arkada köye ulaşıldı. Hasta evinden alınarak Söğüt İlçe Devlet Hastanesine götürülürken, sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.