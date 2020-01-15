İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Köyde mahsur kalan 74 yaşındaki yaşlı adamı belediye ekipleri kurtardı

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde yoğun kar yağışı ile birlikte yolu kapandığı için mahsur kalan 74 yaşındaki Cemil Kar’ı belediye ekipleri kurtardı.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde yoğun kar yağışı ile birlikte yolu kapandığı için mahsur kalan 74 yaşındaki Cemil Kar'ı belediye ekipleri kurtardı.


Bozüyük'e bağlı Hamidiye Köyü'nde yoğun kar yağışı ile birlikte yolu kapanan ve kendisinden haber alınamayan Cemil Kar için Bozüyük Belediyesi ekipleri harekete geçti. Sürdürülen çalışma sonucu Cemil Kar'ın yolunu açan ekipler, vatandaşın mağduriyetini giderdi. Yolu açtıktan sonra Cemil Kar ile görüşen ekipler hiçbir eksiğinin olmadığını ve sağlık durumunun iyi olduğunu tespit ettiler. Evinin yolu ulaşıma açılan Cemil Kar belediye ekiplerine teşekkür etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.