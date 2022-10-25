KÖYDES yatırımları görüşüldü

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde Köylere Hizmet Götürme Birliği Ekim Ayı Olağan Genel Kurul Toplantısı yapıldı.

Şehit Osman Er İmam Hatip Lisesi salonunda Osmaneli Kaymakamı Yüksel Ünal Başkanlığında yapılan toplantı Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü İsmail Çalışkan, Sekreter Üzeyir Elmas, il genel meclisi üyeleri köy muhtarlarının katılımıyla gerçekleşti. Toplantıda faaliyet raporu ve KÖYDES yatırımları ile ilgili görüş ve öneriler dinlendi.

Kaymakam Ünal, “'Köylerimizdeki eksikleri yerinde tespit edip, tespit edilen eksiklikleri ise giderme noktasında üzerimize düşeni yapıp vatandaşlara hizmetlerin en güzellerini ulaştırmaya çalışıyoruz. 2022 yılı içerisinde ciddi projeler hayata geçirildi, bu çerçevede köylerimiz genelinde içme suyu ile yol çalışmaları yapıldı. 2023 yılı içerisinde de köylerimizin ihtiyaçlarının giderilmesi noktasında gerekli çalışmalar yapılacaktır" dedi.

Sorunların giderilmesi için gerekenlerin yapılmasının takipçisi olacağını belirten Kaymakam Ünal, katılan herkese teşekkür etti.