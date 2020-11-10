Köylerde kapı kapı dolaşıp AK Parti'ye üye yaptı

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde yapılan kongre sonrası tekrar AK Parti İlçe Başkanı seçilen İsmail Soydan, ilçede partisinin üye sayısını arttırmaya devam ediyor.

"Bize gelemeyene biz gideriz" sloganı ile Pazaryeri ilçesinde stant çalışmaları başlatan AK Parti İlçe Başkanı İsmail Soydan, gerek ilçe parti merkezinde gerekse ilçeye bağlı köylerde üye kayıt çalışmalarına devam ediyor. AK Parti Pazaryeri İlçe Teşkilatı olarak ilçedeki üye sayılarının arttığını aktaran Başkan Soydan, son olarak Kınık köyünde kapı kapı dolaşıp köylüleri AK Parti'ye üye yaptı.

Başkan Soydan konu ile ilgili yaptığı açıklamada, “Toprağın sanata dönüştüğü Kınık Köyümüzde ilçe teşkilatı yönetimiz ile üye kayıt işlemi gerçekleştirdik. 'Bize gelemeyene biz gideriz' anlayışı ile çıktığımız bu yolda Kınık köyünde çömlekçilik ile uğraşan köylülerimize ulaştık. AK Parti Pazaryeri İlçe Teşkilatı olarak burada yaptığımız üyelerimiz partimize hayırlı olsun teşkilat olarak köylerimizi her zaman ziyaret etmeye devam edeceğiz” dedi.