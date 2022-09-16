Bilecik'te köylere güvenlik kamerası kurulumu gerçekleştirildi.

Bilecik merkeze bağlı Yeniköy, Deresakarı, Selbükü, Okluca, Çakırpınar, İlyasbey, Erkoca köylerine güvenlik kamerası kurulumu tamamlandı. Bilecik Valiliği tarafından gerçekleştirilen köy yollarına kurulan güvenlik kameralarının vatandaşların güvenli, huzurlu bir ortam içinde yaşaması amacıyla yapıldığı bilgisi verildi. Ayrıca Selöz, Abbaslık, Kapaklı ve Koyunköy'de güvenlik kamerası çalışmaları devam ettiği ifade edildi.