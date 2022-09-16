İhlas Haber Ajansı

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Köylere güvenlik kamerası

Bilecik’te köylere güvenlik kamerası kurulumu gerçekleştirildi.

Bilecik'te köylere güvenlik kamerası kurulumu gerçekleştirildi.


Bilecik merkeze bağlı Yeniköy, Deresakarı, Selbükü, Okluca, Çakırpınar, İlyasbey, Erkoca köylerine güvenlik kamerası kurulumu tamamlandı. Bilecik Valiliği tarafından gerçekleştirilen köy yollarına kurulan güvenlik kameralarının vatandaşların güvenli, huzurlu bir ortam içinde yaşaması amacıyla yapıldığı bilgisi verildi. Ayrıca Selöz, Abbaslık, Kapaklı ve Koyunköy'de güvenlik kamerası çalışmaları devam ettiği ifade edildi.

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