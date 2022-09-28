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Köylere Hizmet Götürme Birliği Toplantısı yapıldı

Bilecik Valisi Kemal Kızılkaya başkanlığında Köylere Hizmet Götürme Birliği Toplantısı yapıldı.


Vali Kemal Kızılkaya başkanlığında, İl Özel İdaresi'nde gerçekleştirilen Köylere Hizmet Götürme Birliği toplantısına mahalle ve köy muhtarları ve kurum amirlerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantıda köylere güzel hizmetlerin yapıldığını ve hizmetlerde köy muhtarlarının büyük katkısının bulunduğunu ifade eden Vali Kızılkaya, daha iyi hizmet yapmak için diyalog içerisinde çalışacaklarını kaydetti. Ayrıca alt yapı, üst yapı ve güvenlik çalışmalarına dair yürütülen faaliyetler görüşülerek istişare edildi.


Yapılacak olan çalışmalar hakkında bilgi veren Vali Kızılkaya, köylerde yaşayan vatandaşlarımızın yaşam kalitesi ve refahını yükseltmek için yapılan hizmetlerinin etkin, verimli ve hızlı bir şekilde halka ulaştırmak amacıyla performans hedeflerinin belirlendiğini belirterek çalışmaların hayırlı olması temennisinde bulundu.

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