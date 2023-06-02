Köylü kadınlar asırlık geleneği yaşatıyor

Bilecik'in Osmaneli ilçesi Düzmeşe köyünde asırlık geleneği yaşatan kadınlar, her yıl mayıs ayının son haftasında toplu olarak yaptıkları Hıdırellez çorbasını tüm köye dağıtıyor.

Düzmeşe köyünde sabah erken saatlerde hazırlıklara başlayan kadınlar aralarında iş paylaşımı yaparak yöresel ürünlerinden çeşitli malzemeler hazırlıyor. Kadınlar evlerinde hazırladıkları hamurlar, nohut, kuru fasulye, bulgur, taze soğan, maydanoz gibi malzemelerle bir evin bahçesinde toplanarak atalarından gördükleri Hıdırellez çorbasını pişiriyor. Kadınlar bu çorbayı köy imam hatibinin yaptığı dua sonrasında tüm köylüye dağıtıyor. Camiden yapılan anonsu duyan köylülerin kimi çorbasını kurulan sofrada yiyor kimi de evine götürüyor.

“Asırlık geleneği yaşatıyoruz”

Köy sakinlerinden 58 yaşındaki Remziye Kaba, her yıl mayıs ayının son haftası bu çorbayı atalarından gördükleri gibi yaptıklarını anlatarak, "Geleneklerimize sahip çıkıyoruz. Çorba geleneğini atalarımızdan gördüğümüz şekilde yapıyoruz, asırlık bir geleneğimizdir ve çorbamız şifalıdır. Çorbamız hazır olunca köy imamımız gelir kazanların başında duasını yapar ve caminin hoparlöründen çorbanın hazır olduğunu köy halkına ilan eder. Köylülerimiz gelir buradan çorbalarını alırlar. Çorbamızın içerisinde hamur, nohut, kuru fasulye, bulgur, kırmızı mercimek, taze soğan, maydanoz gibi ürünler var. Allah, Halil İbrahim bereketi versin bize. Hıdırellez çok güzel bir şey" dedi.