Köylü kadınlara "Sağlıklı Beslenme ve Diyet" semineri

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde Toplum Sağlığı Merkezi (TSM) tarafından ilçeye bağlı Oğulpaşa köyünde yaşayan kadınlarına "Sağlıklı Beslenme, Sağlıklı Yaşam ve Haraketli Hayat Programı" hakkında seminer verildi.

Seminerde konuşan Osmaneli Toplum Sağlığı Merkezi ve Mustafa Selahattin Çetintaş Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Güliz Bilgiç Özyaşar, Sağlık Bakanlığı'nın "Türkiye Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Programı" projesini hayata geçirmesiyle kendilerinin de sağlığın önemine dikkat çekmek ve toplumda farkındalık oluşturmak amacıyla okullarda, kurumlarda ve köylerde sağlıklı beslenme, sağlıklı yaşam, hijyen konularında seminer düzenlediklerini söyledi. Her yaştan insanın rahatlıkla yapabileceği en kolay spor faaliyetin yürüyüş olduğunu dile getiren Dr Özyaşar, "Biz de toplumda farkındalık oluşturmak ve spora dikkat çekmek amacıyla çeşitli zamanlarda okullarda, kurumlarda ve köylerimizde zaman zaman sağlıklı beslenme, sağlıklı yaşam, hijyen konularında seminer vereceğiz" dedi.

Dr. Özyaşar, "En güzel spor yürüyüştür, Yürüyüş, koroner kalp hastalığı ve felç riskini de azaltmaktadır. Kas ve kemikleri kuvvetlendirmekte, özellikle ileri yaşlarda kadınlarda görülen kemik erimesini önemli derecede azaltmaktadır. Yine obezite riskini azaltarak, obeziteyle gelen hastalıklara karşı koruma sağlar. Yüksek tansiyonun dengelenmesine yardımcı olur. Biz de bu kapsamda sağlıklı yaşamın önemine dikkat çekmek için kamu kurumlarımızla ve köylerimizle birlikte bu tür etkinlikler düzenliyoruz" ifadelerini kullandı.