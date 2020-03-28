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Köyün gençlerinden vefa örneği

Bilecik’in Kınık Köyünde yaşayan geçler, Korona virüs nedeni ile sokağa çıkma yasağı bulunan ve kronik hastalı bulunan köylülerin pazar alışverişini yaptılar, kapılara kadar teslim ettiler.

Bilecik'in Kınık Köyünde yaşayan geçler, Korona virüs nedeni ile sokağa çıkma yasağı bulunan ve kronik hastalı bulunan köylülerin pazar alışverişini yaptılar, kapılara kadar teslim ettiler.


Pazaryeri ilçesine bağlı Kınık Köyünde köyün gençleri 65 yaş üstü ve kronik hastalıkları bulunan vatandaşlara önemli bir hizmette bulunuyorlar. Kınık Köyü Muhtarı İsmail Oruç, Korona virüs salgını tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağı bulunan 65 yaş üstü ile kronik hastalığı bulunan büyüklerin her an yanında olduklarını söyleyerek, "Köyümüzün duyarlı gençleri kapı kapı dolaşarak büyüklerimizin gıda ve ilaç gibi ihtiyaçlarını alarak evlerine teslim ediyorlar. Aynı zamanda virüse karşı korunmaları için uyarıda bulunuyorlar. Emeği geçen herkese gönülden teşekkür ediyorum” dedi.

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