Koyunlar eve dönünce acı gerçek ortaya çıktı

Bilecik'te koyun sürüsünü otlatmak için araziye giden vatandaşın cesedi kendisine ait tarlada bulundu.

Alınan bilgilere göre; Gölpazarı ilçesine bağlı Söğütcük köyünde Necmi Karadaş (58) koyun sürüsünü otlatmak için araziye çıktı. Bir süre sonra koyunların kendisinin köye döndüğünü gören vatandaşlar, Karadaş'ı aramaya çıktı. Karadaş'ı, köye 200 metre uzaklıkta bulunan kendi tarlasından hareketsiz yatarken gören yakınları durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Necmi Karadaş'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Karadaş'ın ölüm nedeninin Bursa Adli Tıp Kurumunda yapılacak otopsi sonrasında belli olacağı öğrenildi. Jandarma ekipleri olayla ilgili incelemesini sürdürüyor.