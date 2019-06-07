Kral Midas'ın Hazinesi filmi oyuncuları Bilecik'te ağırlandı

Başrolünde ünlü komedyen İsmail Baki Tuncer'in yer aldığı “Kral Midas'ın Hazinesi” sinema filmi oyuncuları Bilecik'te ağırlandı.

TSO Turizm Komisyonu Başkanı Yüksel Gökçedağ'ın daveti üzerine Bilecik'e gelen Kral Midas'ın Hazinesi” sinema filmi oyuncuları Bilecik'i ziyaret etti. Ünlü komedyen İsmail Baki Tuncer'in yanı sıra ünlü oyuncular Tevfik İnceoğlu, Murat Ercanli, Orhan Aydın ve Kamil Tekelioğlu'nun yer aldığı ekibi, TSO Turizm Komisyonu Başkanı Yüksel Gökçedağ Bilecik'in tarihi mekanlarını gezdirdi. Bilecik hakkında bilgi veren Gökçedağ, ekibin Bilecik'in tanıtımı için dizi film planladıklarını ve bu filimin adının da "Akrep Şifresi" olacağını söyledi.