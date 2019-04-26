Kritik maç öncesi Osmaneli cephesinde sakatlıklar düşündürüyor

Amatör Lig şampiyonu 1308 Osmaneli Belediyespor'da, Bölgesel Amatör Lig'e yükselme müsabakası olan Play-Out maçı öncesi sakat oyuncular düşündürüyor.

Bilecik Edebali Stadı'nda 28 Nisan Pazar günü BAL temsilcisi Bozüyük Vitraspor ile Amatör Lig şampiyonu 1308 Osmaneli Belediyespor arasında oynanacak BAL'a yükselme Play-Out maçı öncesi Osmaneli cephesinde sakat oyuncular teknik heyeti düşündürüyor. Bu maçın önemine değinen 1308 Osmaneli Belediyespor Teknik Direktörü Sedat Memiş, "Lig bizim açımızdan beklediğimiz gibi geçti. 2018-2019 1. Amatör Futbol Ligi'ni şampiyon olarak tamamladık. Önemli rakiplerimiz vardı. Bayırköy önemli bir çıkış yaptı bu sene. Kurduğu kadro ve teknik kadro, yönetimi ile birlikte farklı bir lige heyecan kattı. Söğüt önemli yatırım yaptı. Ama yarışta çok da istediğini elde edemedi. Bilecikspor tabii ligin en önemli, en güçlü rakiplerinden biriydi. İkinci ligin ikinci yarının ikinci haftasında Bayırköy'e mağlup olduk. Onun haricinde ligde 24 maçın 23'ünü kazanarak şampiyon olduk. Bizim kulübün geçmişten bu yana 4.5 yıllık bir istikrarı var. Zaten son iki yıl üst üste şampiyon olduk. Daha önceki 3 sezonda da hep final maçlarında kaybettik, ikinci olduk. Bu noktada önemli bir ivmek atarak götürmeye çalışıyoruz. Önemli genç oyuncularımız yetişiyor. Biliyorsunuz biz alt yapıyla ilgili uzun bir periyottan beri çalışmaları aralıksız bir şekilde yapmaya çalışıyoruz. Şu anda alt yaş grubu takımlarımızda toplam 140 tane oyuncumuz var. Bunlar Osmaneli Belediyespor'un önemli geleceği" dedi.

"Güçlü bir takımız ve bu gücümüzü pazar günü de ortaya koyacağız"

Pazar günü Vitraspor ile oynayacakları Play-Out maçı öncesi takımının geçen seneki gibi bir kaza golüyle kaybetmek istemediğini anlatan Memiş, "Biliyorsunuz geçen sene aynı takımla oynadığımız Play-Out maçını uzatmaların 118. dakikasında kaybettik. Rakibimizin gücünü biliyoruz. Biz de güçlü bir takımız. Bu gücümüzü pazar günü de ortaya koyacağız. Öncelikle futbol seyircilerine güzel, keyifli bir 90 dakika ya da geçen seneki gibi 120 dakika izletmek istiyoruz. Tabii ki sonucunda artık bir üst lige çıkmanın bizim kulübümüz açısından ilçemiz açısından çok, çok önem arz ettiğini oyuncularımızın gelişimi açısından çok, çok önem arz ettiğini biliyoruz. Bu noktada da hazırlıklarımızı yapıyoruz. Hafta sonu oyuncularımız kesinlikle sportmenliğin dışına çıkmadan, centilmence rakibine, seyirciye, herkese saygı duyarak bir mücadele ortaya koyacaklar. Bunun karşılığında da sonuç bizim lehimize ya da aleyhimize olsa da yine sportmenlikten ayrılmadan bu müsabakayı tamamlamak istiyoruz. Buralara gelmemizde önemli katkıları olan belediye başkanımıza, yöneticilerimize, antrenör arkadaşlarıma ve bizim önemli bir taraftar kitlemiz var, onların hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Hafta sonu çok keyifli bir maç izletmek için tüm hazırlıklarımızı yapıyoruz"

Hafta sonu oynanacak maç için taraftarlara çok keyifli bir maç izletmek için tüm hazırlıklarını yaptıklarını anlatan Memiş, sözlerine söyle devam etti:

"Biz puansal olarak, matematiksel olarak garantiledikten sonra bu maçın hazırlıklarına başladık. Matematiksel olarak garantilemeden lig maçlarımızı kazanmayla ilgili çalışmalarımız vardı. Tabii ligimiz bizim son hafta BAY olmamız sebebiyle amatör kümenin bir hafta öncesinde bitmiş oldu. Bu sürede müsabaka periyodundan uzaklaşınca oyuncularımız bizim için bir de çok şanssız olan bir taraf oldu. Çünkü ligi devam eden takımlar, Play-Out oynayan takımlar çevre illerde sürekli dolu olduklarından dolayı müsabaka oynama fırsatımız olmadı. Geçen hafta bir tek Kütayha temsilcisi Tavşanlı Akıncılarspor ile bir maç yaptık, hazırlık maçı. Onlar da bizim gibi Play-Out maçı oynayacaklar Kütahya ile hafta sonu. Onun haricinde çok takım bulamadık ama antrenman sürecimiz devam etti. Tabii bizim antrenmanlarla ilgili bizde çalışan oyuncular olduğu için zamanı uydurmakta, mesaileri olduğunda zamanlarını uyduramadıklarında istediğimiz düzeyde hazırlanamadı. Ama her koşulda biz bu müsabakaya en hazır şekilde ya da en hazır oyuncularımızla, en doğru kararları vererek bu müsabakayı oynayacağız."

"Önemli 2 futbolcum sakat"

Pazar günkü mücadele öncesi 2 önemli futbolcunun sakat olduğunu anlatan Sedat Memiş, "Bu arada sakat oyuncularımız da var. Maç günü belli olacak arkadaşlarımız var. Santrforumuz Cüneyt Rahmet dizinden sakat. Tedavisini yaptırmaya çalıştık. Son günlerde biraz daha iyi hissediyor kendini. Muhtemelen oynatmaya çalışacağız ama sporcunun sağlığı her şeyden önce önemli bizim için. Kendisine bırakacağız. Tabii bazı birkaç doktora da tedavisi noktasında götürdük. Bir de Onur Keçeci var orta sahada oynayan, bizim beden eğitimi öğretmenimiz. O da dizinden arka menüsküs de yırtık olduğunu söylediler. Bu arkadaşlar oynamak istiyorlar, bu maçın önemini biliyorlar ama biz son kararımızı onların hazır olup olmadıklarına göre onların sağlığını da ön planda tutarak vereceğiz. Ama şu anda dünkü antrenmana baktığımızda biraz zor görünüyor. Maç günü bunun kararını vereceğiz. Biliyorsunuz tabii burada önemli bir 90 dakika var. Sakat oyuncu tercihini kolay kolay yapmak doğru olmaz. Bu noktada artık son bir karar varacağız. Tabii bizim için önemini soracaksanız, ligde 89 gol attık. Yaklaşık 50 golünü bu iki oyuncumuz üretti. Bu noktada önemli oyuncular bizim için. Ancak benim her zaman bir söylemim var. 1308 Osmaneli Belediyespor sahaya 11 kişi çıkıyorsa eksik kabul etmiyoruz" açıklamasında bulundu.

"Taraftarlar futbolun en güzel tarafı"

Memiş, son olarak taraftara çağrıda bulunarak, şunları söyledi:

"Taraftarlar futbolun en güzel tarafı. Bütün oyuncular, rakip takımdaki sporcularımız, bizim takımdaki sporcularımız yüksek şiddetle antrenmanlar yaparak performanslarını geliştirmeye çalışıyorlar. Her yönden maça hazır olmaya çalışıyorlar. Sadece burada seyirciye güzel bir futbol izlemek açısından taraftarımıza sağduyulu olmasını tavsiye ediyorum. Onlara güzel bir futbol seyrettirmek için orada olduğumuzu bilmelerini istiyorum. Kesinlikle hiçbir sporcunun, ne rakibin sporcusu ne de kendi sporcularım hiçbir şekilde hakaret ve küfrü hak etmiyor. İki takım taraftarı da bence centilmence takımlarını yüreklerinden geldiğince desteklesinler. Futbol seyri açısından güzel bir maç seyrettirmek büyük amacımız. İnşallah futbol adına keyifli olur. Hak eden kazanır diyor, rakip takımada başarılar diliyorum."