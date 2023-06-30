Küçükelmalı Tabaiat Parkı'na bayramda akın ettiler

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinden bulunan Küçükelmalı Tabiat Parkı hafta sonları günü birlik ziyaretçileri ağırlamaya devam ederken Kurban Bayramı'nda da doğa harikası park Türkiye'nin her ilinden ziyaretçileri ağırlıyor.

Bilecik'in en çok ziyaretçi ağırlayan mesire alanlarının başında yer alan Küçükelmalı Tabiat Parkı havaların iyi gitmesiyle birlikte Kurban Bayramı'nda ziyaretçi akınına uğruyor. İlçe merkezine 7 kilometre uzaklıktaki tabiat parkı hem piknikçileri hem de yürüyüş için gelen misafirleri ağırlarken, kimi ziyaretçilerde özel günlerini tabiat parkında kutluyor.

Eskişehir'den aileleri ile birlikte günübirlik piknik yapmak için Küçükelmalı Tabiat Parkını seçen Yusuf Saygılı ve Ali Timuçin, Tabiat Parkını çok beğendiklerini ve tekrar geleceklerini ifade etti. Ali Timuçin, Küçükelmalı Tabiat Parkının harika bir yer olduğunu söyleyerek tabiat parkında bulunan tesisleri beğendiklerini ve kamp için de uygun bir yer olduğunu belirtti.

Giresun'dan Pazaryeri ilçesine Küçükelmalı Tabiat Parkını görmek için gelen Sema Yurt tabiat parkını çok beğendiğini ve tekrar gelmek istediğini söyledi.

Ayrıca Küçükelmalı Tabiat Parkında kafeterya ve kır lokantasının açıldığını belirten Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, "Restoranın özel günler, davetler için düğün ve nişan için yemekli ya da farklı organizasyonlarla hemşehrilerimize ve dışarıdan gelecek misafirlere hazır hale getirildiğini, doğasıyla muhteşem göl manzarası, havasıyla sizlere ayrı bir değer katacak olan Küçükelmalı Tabiat Parkımıza herkesi davet ediyorum" dedi.