Küçükelmalı Tabiat Parkında kar yağışı sonrası kartpostallık görüntüler

Bilecik'teki Küçükelmalı Tabiat Parkı, kar yağışı sonrası kartpostallık görüntülere sahne olurken adeta yeşil ile beyaz bütünleşti.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde bulunan Küçükelmalı Tabiat Parkı 4 mevsim doğa güzelliği ile gözde mesire yerlerinden biri olurken, ilçeye yağan yoğun kar yağışı sonrası kartpostallık görüntülere sahne oldu. Doğaseverlerin ilgisini kış aylarında da çekmeye devam eden Küçükelmalı Tabiat parkı çam ormanları ve yeşil doğasıyla ziyaretçileri kendine hayran bırakırken, yağan kar nedeni ile ayrı bir güzelliğe büründü.