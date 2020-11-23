İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Küçükelmalı Tabiat Parkı'nda sonbaharın son günlerinde kartpostallık görüntüler

Bilecik’in Pazaryeri ilçesine 4 kilometre uzaklıktaki Küçükelmalı Tabiat Parkı’nda sonbaharın son günlerin kartpostallık görüntüler oluştu.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesine 4 kilometre uzaklıktaki Küçükelmalı Tabiat Parkı'nda sonbaharın son günlerin kartpostallık görüntüler oluştu.


Doğal güzellikler arasındaki göletiyle dikkati çeken ve yılda yaklaşık 250 bin ziyaretçi ağırlayan Küçükelmalı Tabiat Parkı'nda bulunan ağaçların renk değiştirmesiyle oluşan renk cümbüşü hayran bıraktı. Bilecik'e merkeze 44 kilometre Pazaryeri ilçesine 7 kilometre uzaklıktaki Küçükelmalı Tabiat Parkı sonbaharda sarının ve yeşilin hakim olduğu ağaçlar, eşsiz doğası ve göleti ile ortaya muhteşem bir manzara çıkarıyor. Yeşil çam ormanları arasında kalan yapraklı ağaçların sarı ve kızıla büründüğü tabiat parkında, sonbaharın gelişiyle muhteşem kartpostallık doğa manzaraları görülmeye başlandı. Küçükelmalı Tabiat Parkı korona virüsle mücadele kapsamındaki sokağa çıkma kısıtlamaları nedeniyle sessizliğe bürünürken, dört mevsim kendine has rengiyle de dikkat çekiyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.