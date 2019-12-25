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Küçükler Futbol İl Birincisi Edebali Ortaokulu oldu

Bilecik’te ortaokullar arası düzenlenen Küçükler Futbol İl Birincisi finalde rakibini 2-1 yenen Edebali Ortaokulu oldu.

Bilecik'te ortaokullar arası düzenlenen Küçükler Futbol İl Birincisi finalde rakibini 2-1 yenen Edebali Ortaokulu oldu.


Bilecik Sentetik Saha'da oynanan Küçükler Futbol İl Birincisi final maçında Şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk Ortaokulu'nu 2-1 yenen Edebali Ortaokulu şampiyon oldu. Maça iyi başlayan Şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk Ortaokulu müsabakanın 7'inci dakikasında Berat Özdemir ile 1-0 öne geçti. Bu golden 9 dakika sonra Kayra Kuş skoru eşitlerken, bu skor ilk yarının skoru oldu. Müsabakanın ikinci yarısının 48'inci dakikasında Eren Engin Edebali Ortaokulu 2'inci golünü kaydederek, okulunu 2-1 öne geçirdi. Final maçına kadar oynadıkları 2 müsabakayı da kazanan iki takımın mücadelesinde Edebali Ortaokulu 2-1 kazanırken, il şampiyonu oldu. Minikler Bilecik'i il dışında yapılacak olan turnuvada temsil etmeyi hak kazandılar.


Edebali Ortaokulu turnuvanın ilk maçında geçen yıl şampiyonu Osmangazi Ortaokulu 5-4, ikinci maçında Murat Hüdavendigar Ortaokulu 5-1 yenerek, finale yükselmişti. Maç sonunda şampiyonluk kupasını alan futbolcular, şampiyonluğu antrenörleri beden eğitimi öğretmeni Seçkin Barut ve okul müdür yardımcısı ve beden eğitimi öğretmeni Sedat Memiş ile doyasıya kutladılar.

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