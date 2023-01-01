Devlet-i Aliyye Ocakları Bilecik Şubesi Genel Sekreteri Zeki Dinar, “Bizler bu kutlu günün yıl dönümünde, 31 Aralık'ı Kudüs'ün Osmanlı'ya ilhak günü olarak yeniden tüm dünyaya ilan ediyor ve Kudüs'ün İslam'ın olduğunu tüm dünyaya haykırıyoruz” dedi.

Bozüyük ilçesinde basın açıklaması yapan Dinar, Kudüs'ün İsrail işgalinden kurtulacağı, Mescid-i Aksa'da şükür namazları kılınacağı günlerin bir an önce gelmesi için dua ettiklerini belirterek, "Tüm Osmanlı sevdalısı kardeşlerimizin 31 Aralık Kudüs'ün Osmanlı'ya ilhakının 506'ncı seneyi devriyesini tebrik ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Ocak olarak Türkiye üzerinde oynanan oyunları bozmayı, şanlı tarihe sahip çıkmayı ve ecdadın izinden giderek tekrardan bütün dünyada hakkın ve adaletin hakim olduğu bir nizam kurmayı amaç edindiklerini ifade ederek, "Bu vesile ile şunu bütün dünyaya buradan ilan ediyor ve diyoruz ki 'biz Osmanlı torunlarıyız'. Artık bizi oyalamak için oluşturduğunuz suni gündemlerle, hayal ürünü propagandalarla, tarihimizin ve inancımızın kabul etmediği gün ve geceler ile bu necip milletin tekrardan şahlanmasına engel olamayacaksınız. Bizans artığı kutlamalara, ellerinde Suriye'deki, Irak'taki, Kudüs'teki kardeşlerimizin kanları olan Hıristiyan dünyasının dini ve milli günlerine, onların kültürlerine ve yılbaşı rezilliklerine hiçbir Osmanlı torunu ortak olamaz” diye konuştu.

Konuşmasının ardından ocak temsilcileri yoldan geçen vatandaşlara, Kudüs'ün Osmanlı'ya ilhakı hakkında bilgilendirme broşürü dağıttı.