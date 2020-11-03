İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kullandığı traktörün altında kalarak feci şekilde hayatını kaybetti

Bilecik’te ceviz bahçesinden evine dönen yaşlı adam kullandığı traktörün altında kalarak feci şekilde hayatını kaybetti.

Bilecik'te ceviz bahçesinden evine dönen yaşlı adam kullandığı traktörün altında kalarak feci şekilde hayatını kaybetti.


Alınan bilgilere göre, Gölpazarı ilçesine bağlı Büyük Belen köyü sınırları içindeki ceviz bahçesinden 11 DA 913 plakalı traktörü ile köye dönen Nazif Kayabaşı (68), Orta Dağ Taş Ocakları mevkiine geldiği esnada aracını devirdi. Traktörün altında kalan yaşlı adam feci şekilde hayatını kaybetti. Jandarmanın olay yerinde yaptığı incelemenin ardından yaşlı adamın cansız bedeni Gölpazarı İlçe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.