Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdür Yardımcısı Türker Bilecik'te

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdür Yardımcısı Rıfat Türker, birtakım ziyaretler için Bilecik'e geldi.

Aralarında, Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdür Yardımcısı Rıfat Türker, Bursa Vakıflar Bölge Müdürü Haluk Yıldız, Bölge Müdür Yardımcısı Bayram Tunçbilek, Kültür ve Tescil Daire Başkanı Mevlüt Çam ile Bilecik Kültür ve Turizm İl Müdürü Serkan Bircan'ın da bulunduğu heyet ilk olarak, Bilecik Valiliği görevine atanan Vali Dr. Kemal Kızlkaya'yı makamında ziyaret etti. Heyet ardından Söğüt Ertuğrul Gazi Türbesi, Dursun Fakih Türbesi, Kuyulu Mescid, Türk Büyükleri Anıtı, Şeyh Edebali Türbesi, Orhangazi İmareti, Orhan Gazi Camii, Vezirhan Köprülü Mehmet Paşa Kervansarayı, Köprülü Mehmet Paşa Camii, Osmaneli Tarihi Evleri, Aya Yorgi Kilisesi'nde tamamlanan, başlanacak olan ve devam eden restorasyon ve çalışmaları yerinde inceledi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdür Yardımcı Rıfat Türker, Bilecik'in kuruluş ve kurtuluş şehri olduğunu anlatarak, bakanlık olarak yapımı devam eden ve yapılacak projelerin bir an önce bitmesi için tüm imkanları kullanacaklarını söyledi.