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Küplü köyü, olası yangınlarda acil müdahaleye hazır

Bilecik’in merkeze bağlı Küplü köyünde olası yangınlara acil müdahale etmek için yapılan yangın hidrantı tamamlandı.

Bilecik'in merkeze bağlı Küplü köyünde olası yangınlara acil müdahale etmek için yapılan yangın hidrantı tamamlandı.


Küplü köyüne Merkez İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliğince ihale edilerek, Bilecik İl Özel İdare kontrollüğünde yapımına başlanan ve köyün içme ve kullanma suyu tesisatına bağlanan yangın hidrantı tamamlandı. Yetkililer, bu tür talepler geldikçe yangın hidrantı ihtiyacı olan köylere ödenek durumuna göre sırasıyla yapılacağını bildirdi.

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