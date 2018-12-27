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Kur'an kursu öğrencilerinden Emniyet Müdürlüğüne ziyaret

Osmaneli İlçe Müftülüğü bünyesinde faaliyet gösteren 4-6 yaş grubu Kur’an Kursu öğrencileri İlçe Emniyet Müdürlüğünü ziyaret ettilerÖğrenciler, Müftü Sadık Erenbaş ile birlikte İlçe Emniyet Müdür Vekili Ali Özgan ve yardımcısı Yalçın Avcı’yı makamında ziyaret ettilerÖğrencileri makamında ağırlayan Müdür Özgan, miniklerle tek tek ilgilenerek sohbet etti ve polislik mesleği hakkında öğrencilere bilgi verdi.

Osmaneli İlçe Müftülüğü bünyesinde faaliyet gösteren 4-6 yaş grubu Kur'an Kursu öğrencileri İlçe Emniyet Müdürlüğünü ziyaret ettiler


Öğrenciler, Müftü Sadık Erenbaş ile birlikte İlçe Emniyet Müdür Vekili Ali Özgan ve yardımcısı Yalçın Avcı'yı makamında ziyaret ettiler


Öğrencileri makamında ağırlayan Müdür Özgan, miniklerle tek tek ilgilenerek sohbet etti ve polislik mesleği hakkında öğrencilere bilgi verdi. Özgan “Polis şapkaları takıp makam koltuğuna oturan öğrencilerin kıvrak zekâları ile sorulan sorulara daha soru sormadan cevap vermeleri vatanımız için yetiştirilen küçük çekirdeklerin ne kadar emin ellerde olduğunu gözler önüne sermesinin ne kadar güzel olduğu ifade etti” dedi.


Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Özgan, Müftü Erenbaş ve kurs yetkililerinden bilgiler alarak yapmış oldukları çalışmalardan dolayı tebrik etti ve başarılar diledi.


Minik öğrencilere çeşitli hediyelerin verilmesi ve hatıra fotoğrafı çektirmesi ile ziyaret sona erdi.

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