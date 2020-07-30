İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kurban pazarında hayvan denetimi

Bilecik’in Pazaryeri İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce hayvan pazarında denetim yapıldı.

Bilecik'in Pazaryeri İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce hayvan pazarında denetim yapıldı.


Pazaryeri Belediye Hayvan Pazarı'nda veteriner eşliğindeki ekipler, hayvanların küpe numaraları ile sağlık raporundaki uyumunu kontrol etti. Kurban pazarında sosyal mesafe, maske kullanımı, hijyen kurallarına uyum ve kurban satışı için gerekli belgelere ilişkin denetim de yapan ekipler, sağlıklı hayvanların pazara gelmesini temin ettiklerini belirterek, pasaportu bulunmayan, kulak küpesi eksik olan, zayıf, çelimsiz ve hastalıklı hayvanların pazara girişini engellediklerini söylediler.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.