İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kurşunlu Köyü içme suyu artık arıtılıyor

Bilecik’in Gölpazarı ilçesinde Kurşunlu Köyü içme suyu arıtılmaya başlandı.

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde Kurşunlu Köyü içme suyu arıtılmaya başlandı.


Kurşunlu Köyü içme suyunun kimyasal analiz sonuçlarında "Nitrat" değerlerinin süreklilik arz ettiğinden, bu köyde yaşayan vatandaşların sıhhi su tüketimini sağlamak üzere çalışmalar başlandı. Bu anlamda Gölpazarı Köylere Hizmet Götürme Birliğince arıtma tesisi ihalesi yapılarak İl Özel İdare kontrollüğünde iş ikmal edilerek, vatandaşlara sağlıklı ve sıhhi su tüketimi sağlandı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.